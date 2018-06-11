В Николаевской области из-за перегруженных фур обрушился мост

В Витовском районе Николаевской области обрушился мост через реку Ингул из-за перегруженных грузовиков.

Об этом написал советник председателя Николаевской ОГА Андрей Санченко на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что многотонные грузовики использовали маршрут через реку Ингул для обхода весового контроля.

Недобросовестные водители грузовиков, которые ездят с перегрузками, взялись объезжать пункты контроля по другому маршруту, из-за чего вчера "утопили" многострадальный пересадовский мост,

– написал Николай Санченко.

Он добавил, что в настоящее время проводится оперативное восстановление моста в котором принимают участие военные 91 бригады и водолазы МЧС.