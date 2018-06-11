На Миколаївщині через перевантажені фури обвалився міст
У Вітовському районі Миколаївської області обвалився міст через річку Інгул через перевантажені вантажівки.
Про це написав радник голови Миколаївської ОДА Андрій Санченко на своїй сторінці у Facebook.
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Зазначається, що багатотонні вантажівки використовували маршрут через річку Інгул для обходу вагового контролю.
Недобросовісні водії вантажівок, які їздять з перевантаженнями, взялися об'їжджати пункти контролю іншим маршрутом, через що вчора "втопили" багатостраждальний пересадовський міст,
– написав Микола Санченко.
Він додав, що наразі проводиться оперативне відновлення мосту в якому беруть участь військові 91 бригади та водолази МНС.
Джерело: 24 Канал
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