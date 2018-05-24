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В Киеве возле посольства РФ проходила акция в поддержку Сенцова

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Несколько десятков активистов пришли под посольство Российской Федерации в Киеве. Они требовали освободить украинского пленника Олега Сенцова, который голодает одиннадцатый день в российской тюрьме.

Активисты выразили свою поддержку украинским заключенным. К акции присоединились не только неравнодушные граждане, но и деятели искусства. Они устроили своеобразное театральное действо, в котором показали, что России якобы съедает людей.

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Каждый из присутствующих мог взять слово и высказать свою поддержку узникам Кремля. На этом акции в поддержку Сенцову не заканчиваются. Уже в первых числах июня состоятся массовые акции заграницей во многих странах.

Напомним, известие о голодовке Сенцова побудило украинцев выйти на акции в его поддержку. Актеры, сценаристы и режиссеры провели такую возле посольства России в Украине. Они обратились к художественным руководителям всех отечественных театров, чтобы те поставили пьесу Сенцова "Номера". Мол, это будет лучшей поддержкой для него.

Теги: Новости политики Новости Украины Олег Сенцов Новости России протесты
Источник: 24 Канал
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