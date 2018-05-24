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У Києві біля посольства РФ відбувалася акція на підтримку Сенцова

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Кілька десятків активістів прийшли до посольства Російської Федерації у Києві. Вони вимагали звільнити українського бранця Олега Сенцова, який голодує одинадцятий день у російській в'язниці.

Активісти висловили свою підтримку українським в’язням. До акції приєдналися не тільки небайдужі громадяни, а й митці. Вони влаштували своєрідне театральне дійство, в якому показали, що Росії нібито з’їдає людей.

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Кожен з присутніх міг взяти слово і висловити свою підтримку бранцям Кремля. На цьому акції підтримки Сенцову не завершуються. Вже в перших числах червня відбудуться масові акції закордоном у багатьох країнах.

Нагадаємо, звістка про голодування Сенцова спонукала українців вийти на акції в його підтримку. Актори, сценаристи та режисери провели таку біля посольства Росії в Україні. Вони звернулися до художніх керівників усіх вітчизняних театрів, аби ті поставили п'єсу Сенцова "Номери". Мовляв, це буде найкращою підтримкою для нього.

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Новини Росії протести
Джерело: 24 Канал
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