В Киеве за сутки от гриппа умерло два человека

За сутки в Киеве два человека умерли от вируса гриппа. Жертвами болезни стали женщины 47 и 86 лет.

Об этом сообщает завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, профессор Ольга Голубовская.

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Профессор Ольга Голубовская "У нас в клинике две смерти от гриппа за сутки, у всех грипп А был подтвержден быстрыми тестами, клиническая картина соответствовала диагнозу. Все из группы риска – сахарный диабет, один впервые обнаружен. У всех позднее обращение – после 5-го дня болезни. Больные постоянно поступают".

По ее словам в Украине гуляет вирус H3N2, очень опасный, который несколько лет назад в США унес 80 тысяч жизней. Ожидаемые группы риска в этом году, кроме хорошо известных (сахарный диабет, избыточная масса тела и т.п.), дети до 2-х лет и взрослые от 65 лет.

Голубовская отметила, что вакцинироваться еще можно и нужно. А больным рекомендует не нарушать постельный режим.



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