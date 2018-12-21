В Киеве за сутки от гриппа умерло два человека
За сутки в Киеве два человека умерли от вируса гриппа. Жертвами болезни стали женщины 47 и 86 лет.
Об этом сообщает завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, профессор Ольга Голубовская.
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По ее словам в Украине гуляет вирус H3N2, очень опасный, который несколько лет назад в США унес 80 тысяч жизней. Ожидаемые группы риска в этом году, кроме хорошо известных (сахарный диабет, избыточная масса тела и т.п.), дети до 2-х лет и взрослые от 65 лет.
Голубовская отметила, что вакцинироваться еще можно и нужно. А больным рекомендует не нарушать постельный режим.
Симтпомы гриппа: если состояние больного ухудшается – вызывайте скорую!
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