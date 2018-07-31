20:31
31 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе
Вєсті Кремля
21:35, 30 июля
Вести.UA. Крестный отец: перезагрузка. Богословы и Богословская
Вєсті.UA
20:44, 30 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

В киевском метро мужчина обменял 2300 жетонов

60 Читати новину українською
В киевском метро запасливый мужчина принес на обмен 2300 жетонов
В киевском метро запасливый мужчина принес на обмен 2300 жетонов / Фото из открытых источников

31 июля – последний день, когда в Киеве синие жетоны метро можно обменять на зеленые без доплаты. Запасливый мужчина воспользовался этим и принес на обмен 2300 жетонов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталка Макогон.

Читайте также: Почему киевляне никак не могут оправиться из-за поднятия тарифов

По одному меняют в кассах, больше – в сервисных центрах на станциях "Дорогожичи", "Дарница", "Майдан Независимости" и "Политехнический институт",
– отметила Макогон.

Также пресс-секретарь столичного метро добавила, что в августе обмен будут проводить только в сервисных центрах и уже с доплатой или же пропорционально.

Кроме того, она сообщила о том, что запасливый человек принес на обмен 2300 жетонов.

"Если ездить дважды в день, то их должно хватить почти на 3,5 лет. Еще двое пассажиров принесли по 500 жетонов старого образца и один – 240",
– рассказала Макогон.

Напомним, с 14 июля стоимость одноразового жетона в киевском метро выросла до 8 гривен. Однако старые жетоны можно обменять на новые без доплаты до конца июля. С 1 сентября 2018 года ранее приобретенные синие жетоны станут недействительными.

Теги: Курьезные новости Тарифы метро Новости Киева Новости политики
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук