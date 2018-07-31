В киевском метро мужчина обменял 2300 жетонов

31 июля – последний день, когда в Киеве синие жетоны метро можно обменять на зеленые без доплаты. Запасливый мужчина воспользовался этим и принес на обмен 2300 жетонов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталка Макогон.

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По одному меняют в кассах, больше – в сервисных центрах на станциях "Дорогожичи", "Дарница", "Майдан Независимости" и "Политехнический институт",

– отметила Макогон.

Также пресс-секретарь столичного метро добавила, что в августе обмен будут проводить только в сервисных центрах и уже с доплатой или же пропорционально.

Кроме того, она сообщила о том, что запасливый человек принес на обмен 2300 жетонов.

"Если ездить дважды в день, то их должно хватить почти на 3,5 лет. Еще двое пассажиров принесли по 500 жетонов старого образца и один – 240",

– рассказала Макогон.

Напомним, с 14 июля стоимость одноразового жетона в киевском метро выросла до 8 гривен. Однако старые жетоны можно обменять на новые без доплаты до конца июля. С 1 сентября 2018 года ранее приобретенные синие жетоны станут недействительными.