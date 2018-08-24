В Китае из-за очередного тайфуна эвакуировали более 3 тысяч человек

В китайской провинции Фуцзянь прошли сильные дожди, в результате которых эвакуировали 3,5 тысяч человек.

Об этом сообщило УНН со ссылкой на Синьхуа.

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По состоянию на 8 утра 24 августа крупнейший показатель среднего количества осадков зарегистрирован в городах Байшань и Тунхуа, Яньбянь-Корейском автономном округе и заповеднике Чанбайшань.

В этих районах были эвакуированы 3541 человек. Для обеспечения безопасность 24 августа были закрыты три туристических сектора заповедника Чанбайшань.

По прогнозу синоптиков, в Цзилине еще ожидаются сильные дожди.

Напомним, в Китае 16 августа прошел тайфун "Яги". Это был 14 по счету тайфун в этом году.

This year’s 19th #Typhoon #Soulik is expected to reach Seoul between August 23 (Thu) and August 24 (Fri).



Please make sure to prepare for torrential rains and strong wind in advance to avoid possible damage, and be aware of safety.#ISeoulU #Seoul #TyphoonSoulik pic.twitter.com/OiYHQ5gm8x — Seoul Government (@Seoul_gov) 23 серпня 2018 р.