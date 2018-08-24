В Китае из-за очередного тайфуна эвакуировали более 3 тысяч человек
В китайской провинции Фуцзянь прошли сильные дожди, в результате которых эвакуировали 3,5 тысяч человек.
Об этом сообщило УНН со ссылкой на Синьхуа.
Читайте также: Наводнение накрыло Лаос, много погибших: видео последствий стихии
По состоянию на 8 утра 24 августа крупнейший показатель среднего количества осадков зарегистрирован в городах Байшань и Тунхуа, Яньбянь-Корейском автономном округе и заповеднике Чанбайшань.
В этих районах были эвакуированы 3541 человек. Для обеспечения безопасность 24 августа были закрыты три туристических сектора заповедника Чанбайшань.
По прогнозу синоптиков, в Цзилине еще ожидаются сильные дожди.
Напомним, в Китае 16 августа прошел тайфун "Яги". Это был 14 по счету тайфун в этом году.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
В Японии - праздник плодородия3 апреля 2012 , 20:51
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00