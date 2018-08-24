У Китаї через черговий тайфун евакуювали більше 3 тисяч людей
У китайській провінції Фуцзянь пройшли сильні дощі, внаслідок яких евакуювали 3,5 тисяч людей.
Про це повідомило УНН, з посиланням на Сіньхуа.
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Станом на 8 ранку 24 серпня найбільший показник середньої кількості опадів зареєстрований в містах Байшань і Тунхуа, Яньбянь-Корейському автономному окрузі і заповіднику Чанбайшань.
В цих районах були евакуйовані 3541 осіб. Для забезпечення безпеки 24 серпня були закриті три туристичних сектора заповідника Чанбайшань.
За прогнозом синоптиків, у Цзіліні ще очікуються сильні дощі.
Нагадаємо, у Китаї, 16 серпня, пройшов тайфун "Яги". Це був 14 за рахунком тайфун в цьому році.
Джерело: 24 Канал
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