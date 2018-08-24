У Китаї через черговий тайфун евакуювали більше 3 тисяч людей

У китайській провінції Фуцзянь пройшли сильні дощі, внаслідок яких евакуювали 3,5 тисяч людей.

Про це повідомило УНН, з посиланням на Сіньхуа.

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Станом на 8 ранку 24 серпня найбільший показник середньої кількості опадів зареєстрований в містах Байшань і Тунхуа, Яньбянь-Корейському автономному окрузі і заповіднику Чанбайшань.

В цих районах були евакуйовані 3541 осіб. Для забезпечення безпеки 24 серпня були закриті три туристичних сектора заповідника Чанбайшань.

За прогнозом синоптиків, у Цзіліні ще очікуються сильні дощі.

Нагадаємо, у Китаї, 16 серпня, пройшов тайфун "Яги". Це був 14 за рахунком тайфун в цьому році.

This year’s 19th #Typhoon #Soulik is expected to reach Seoul between August 23 (Thu) and August 24 (Fri).



Please make sure to prepare for torrential rains and strong wind in advance to avoid possible damage, and be aware of safety.#ISeoulU #Seoul #TyphoonSoulik pic.twitter.com/OiYHQ5gm8x — Seoul Government (@Seoul_gov) 23 серпня 2018 р.