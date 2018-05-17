В Китае на сталелитейном заводе произошла авария: 15 пострадавших
В Китае на сталелитейном заводе произошла авария. Вследствие нее 15 человек получили ранения: восемь пострадавших получили тяжелые травмы, семеро — легкие.
Об этом сообщает CCTv.
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Отмечается, что авария произошла в городском округе Наньян провинции Хэнань.
Всех пострадавших госпитализировали в местную больницу.
Пока не уточняется, что именно случилось на сталелитейном заводе.
Источник: 24 Канал
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