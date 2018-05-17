В Китае на сталелитейном заводе произошла авария: 15 пострадавших

В Китае на сталелитейном заводе произошла авария. Вследствие нее 15 человек получили ранения: восемь пострадавших получили тяжелые травмы, семеро — легкие.

Об этом сообщает CCTv. Читайте также: В России взрываются военные склады: фото и видео Отмечается, что авария произошла в городском округе Наньян провинции Хэнань. Всех пострадавших госпитализировали в местную больницу. Пока не уточняется, что именно случилось на сталелитейном заводе.