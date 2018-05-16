В России взрываются военные склады: фото и видео

В поселке Пугачево Малопургинского района российской автономной республики Удмуртия загорелась заброшенная военная часть, из-за чего начали детонировать брошенные там снаряды.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источники в местном управлении МЧС.

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Отмечается, что причиной пожара, а в дальнейшем и взрывов могло стать возгорание сухой травы в окрестностях населенного пункта.

Людей из поселка и ближайших населенных пунктов эвакуируют. В частности, уже вывезли более 2 тысяч местных жителей и 79 детей из санатория, что расположен в 10 километрах от Пугачево.

Из-за взрыва перекрыто движение машин на участке федеральной трассы. На месте работают пожарные машины.

Тем временем местные жители делятся в сети видео с места событий. На них виден огромный столб дыма, поднимающийся с территории воинской части, и слышны взрывы.

В российском Пугачево горит военный склад



В России на военном складе продолжается пожар и слышны взрывы снарядов



В России из-за пожара на военных складах взрываются снаряды в Пугачево

Смотрите видео взрывов на военных складах в России:

Смотрите видео пожара и взрывов на военных складах в России: