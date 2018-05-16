У Росії вибухають військові склади: фото та відео

У селищі Пугачово Малопургінського району російської автономної республіки Удмуртія загорілася занедбана військова частина, через що почали детонувати покинуті там снаряди.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерела у місцевому управлінні МНС.

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Зазначається, що причиною пожежі, а в подальшому і вибухів могло стати "загорання сухої трави" в околицях населеного пункту.

Людей з селища і найближчих населених пунктів евакуйовують. Зокрема, вже вивезли понад 2 тисячі місцевих жителів та 79 дітей із санаторія, що розташований за 10 кілометрів від Пугачово.

Через вибухи перекрито рух машин на ділянці федеральної траси. На місці працюють пожежні машини.

Тим часом місцеві жителі діляться у мережі відео з місця подій. На них видно величезний стовп диму, що піднімається з території військової частини, і чути вибухи.



У російському Пугачово горить військовий склад



У Росії на військовому складі триває пожежа та чутно вибухи снарядів



У Росії через пожежу на військових складах вибухають снаряди в Пугачово

Дивіться відео вибухів на військових складах у Росії:

Дивіться відео пожежі та вибухів на військових складах у Росії: