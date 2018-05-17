У Китаї на сталеливарному заводі сталася аварія: 15 постраждалих

У Китаї на сталеливарному заводі трапилась аварія. Внаслідок неї 15 людей отримали поранення: восьмеро постраждалих дістало важкі травми, семеро — легкі.

Про це повідомляє CCTv. Читайте також: У Росії вибухають військові склади: фото та відео Зазначається, що аварія трапилась у міському окрузі Наньян провінції Хенань. Усіх потерпілих госпіталізували до місцевої лікарні. Наразі не уточнюється, що саме трапилось на сталеливарному заводі.