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У Китаї на сталеливарному заводі сталася аварія: 15 постраждалих

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У Китаї на сталеливарному заводі сталася аварія: 15 постраждалих
У Китаї на сталеливарному заводі сталася аварія: 15 постраждалих / ria.ru

У Китаї на сталеливарному заводі трапилась аварія. Внаслідок неї 15 людей отримали поранення: восьмеро постраждалих дістало важкі травми, семеро — легкі.

Про це повідомляє CCTv.

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Зазначається, що аварія трапилась у міському окрузі Наньян провінції Хенань.

Усіх потерпілих госпіталізували до місцевої лікарні.

Наразі не уточнюється, що саме трапилось на сталеливарному заводі.

 

Теги: Китай
Джерело: 24 Канал
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