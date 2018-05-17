У Китаї на сталеливарному заводі сталася аварія: 15 постраждалих
У Китаї на сталеливарному заводі трапилась аварія. Внаслідок неї 15 людей отримали поранення: восьмеро постраждалих дістало важкі травми, семеро — легкі.
Про це повідомляє CCTv.
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Зазначається, що аварія трапилась у міському окрузі Наньян провінції Хенань.
Усіх потерпілих госпіталізували до місцевої лікарні.
Наразі не уточнюється, що саме трапилось на сталеливарному заводі.
Джерело: 24 Канал
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