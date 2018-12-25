В Китае неизвестный угнал автобус и наехал на прохожих: есть жертвы

В китайской провинции Фуцзянь неизвестный мужчина угнал автобус и начал таранить прохожих. В результате погибло по меньшей мере пять человек, еще 20 ранены.

Об этом сообщило издание AP.

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В полиции рассказали, что преступник был вооружен ножом. После угона, он наехал на пешеходов при попытке побега. А также спровоцировал ДТП, которое привело к жертвам.

В настоящее время полиция устанавливает причины инцидента и ведет расследование.