18:00
25 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски
      Вєсті Кремля
      21:16, 24 декабря
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, 24 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      В Китае неизвестный угнал автобус и наехал на прохожих: есть жертвы

      20 Читати новину українською
      В Китае неизвестный угнал автобус и наехал на прохожих
      В Китае неизвестный угнал автобус и наехал на прохожих / Фото из открытых источников

      В китайской провинции Фуцзянь неизвестный мужчина угнал автобус и начал таранить прохожих. В результате погибло по меньшей мере пять человек, еще 20 ранены.

      Об этом сообщило издание AP.

      Читайте также: Масштабное ДТП в Индии: столкнулось 50 автомобилей, 8 человек погибли – жуткие фото и видео

      В полиции рассказали, что преступник был вооружен ножом. После угона, он наехал на пешеходов при попытке побега. А также спровоцировал ДТП, которое привело к жертвам.

      В настоящее время полиция устанавливает причины инцидента и ведет расследование.

      Теги: Аварии и ДТП Жертвы Криминальные новости Китай
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно удержать смех
      сегодня , 18:00 Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно удержать смех
      Юлія Михайлова 10
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      сегодня , 17:40 Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      Юліана Вінтюк 18365
      "Бамблбі": як наймиліший із трансформерів отримав ім'я і став Chevrolet Camaro
      сегодня , 17:40 "Бамблбі": як наймиліший із трансформерів отримав ім'я і став Chevrolet Camaro
      Юлія Ліпенцева 772
      Вказівка зверху: як митники наживаються на розмитненні "євроблях"
      сегодня , 16:00 Вказівка зверху: як митники наживаються на розмитненні "євроблях"
      Тетяна Острікова 270
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Тысячи украинцев хотят отпраздновать зимние праздники в Египте: насколько там безопасно
       24 декабря , 10:36
      Очки дополненной реальности от Microsoft
       24 января 2015 , 08:26
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Стена США на границе с Мексикой: Трамп подписал важный приказ
       26 декабря , 00:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук