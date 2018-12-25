У Китаї невідомий викрав автобус та наїхав на перехожих: є жертви

У китайській провінції Фуцзянь невідомий чоловік викрав автобус і почав таранити перехожих. В результаті загинуло щонайменше п'ятеро осіб, ще 20 поранені.

Про це повідомило видання AP.

Читайте також: Масштабна ДТП в Індії: зіткнулися 50 автомобілів, 8 осіб загинули – моторошні фото та відео

У поліції розповіли, що злочинець був озброєний ножем. Після викрадення, він наїхав на пішоходів під час спроби втечі. А також спровокував ДТП, що призвело до жертв.

Наразі поліція встановлює причини інциденту та веде розслідування.