У Китаї невідомий викрав автобус та наїхав на перехожих: є жертви
У китайській провінції Фуцзянь невідомий чоловік викрав автобус і почав таранити перехожих. В результаті загинуло щонайменше п'ятеро осіб, ще 20 поранені.
Про це повідомило видання AP.
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У поліції розповіли, що злочинець був озброєний ножем. Після викрадення, він наїхав на пішоходів під час спроби втечі. А також спровокував ДТП, що призвело до жертв.
Наразі поліція встановлює причини інциденту та веде розслідування.
Джерело: 24 Канал
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