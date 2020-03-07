В Китае обрушился отель, количество пострадавших возросло: фото, видео
В китайской провинции Фуцзянь произошел обвал отеля. Спасатели уже извлекли из-под завалов 34 человека. Возможно, в гостинице находились люди, больные коронавирусом.
О трагическом инциденте в Китае сообщает South China Morning Post.
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На востоке страны, в провинции Фуцзянь обрушился отель. Известно, что на первом этаже отеля расположены магазины и кафе.
На месте работают спасатели. Пока им удалось извлечь из-под завалов 34 человека. По предварительным данным, под завалами остаются 70 человек. Вероятно, в отеле находились люди, у которых обнаружили коронавирус.
На месте происшествия работают спасательные службы / Фото South China Morning Post
Сейчас правоохранители устанавливают причины инцидента.
В Китае рухнул отель: смотрите видео
В китайской провинции Фуцзянь рухнул отель, есть пострадавшие / Google Maps
Что известно о коронавирусе в мире: главное
- По состоянию на 7 марта на китайский коронавирус количество заболевших возросло до 100 тысяч 840 человек, умерло – более 3 тысяч человек. Выздоровели более 55 тысяч человек.
- Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии.
- Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
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