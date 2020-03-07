В Китае обрушился отель, количество пострадавших возросло: фото, видео

В китайской провинции Фуцзянь произошел обвал отеля. Спасатели уже извлекли из-под завалов 34 человека. Возможно, в гостинице находились люди, больные коронавирусом.

О трагическом инциденте в Китае сообщает South China Morning Post.

Читайте также Трасса покрыта дымом: под Киевом загорелся отель – фото, видео

На востоке страны, в провинции Фуцзянь обрушился отель. Известно, что на первом этаже отеля расположены магазины и кафе.

На месте работают спасатели. Пока им удалось извлечь из-под завалов 34 человека. По предварительным данным, под завалами остаются 70 человек. Вероятно, в отеле находились люди, у которых обнаружили коронавирус.



На месте происшествия работают спасательные службы / Фото South China Morning Post

Сейчас правоохранители устанавливают причины инцидента.

В Китае рухнул отель: смотрите видео

В китайской провинции Фуцзянь рухнул отель, есть пострадавшие / Google Maps

Что известно о коронавирусе в мире: главное