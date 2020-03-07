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      В Китае обрушился отель, количество пострадавших возросло: фото, видео

      - Читати новину українською
      В Китае рухнул отель / scmp.com

      В китайской провинции Фуцзянь произошел обвал отеля. Спасатели уже извлекли из-под завалов 34 человека. Возможно, в гостинице находились люди, больные коронавирусом.

      О трагическом инциденте в Китае сообщает South China Morning Post.

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      На востоке страны, в провинции Фуцзянь обрушился отель. Известно, что на первом этаже отеля расположены магазины и кафе.

      На месте работают спасатели. Пока им удалось извлечь из-под завалов 34 человека. По предварительным данным, под завалами остаются 70 человек. Вероятно, в отеле находились люди, у которых обнаружили коронавирус.


      На месте происшествия работают спасательные службы / Фото South China Morning Post

      Сейчас правоохранители устанавливают причины инцидента.

      В Китае рухнул отель: смотрите видео

       

       

      В китайской провинции Фуцзянь рухнул отель, есть пострадавшие / Google Maps

      Что известно о коронавирусе в мире: главное

      • По состоянию на 7 марта на китайский коронавирус количество заболевших возросло до 100 тысяч 840 человек, умерло – более 3 тысяч человек. Выздоровели более 55 тысяч человек.
      • Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии.
      • Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк, Наталия Пристанская
      Теги: Китай Коронавирус Covid-19 Постраждалі Гостиницы Чрезвычайное происшествие
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