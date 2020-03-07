У Китаї обвалився готель: є постраждалі – відео
У китайській провінції Фуцзянь стався обвал готелю. Рятувальники вже витягли з-під завалів 16 людей. Можливо, у готелі перебували люди, хворі на коронавірус.
Про трагічний інцидент у Китаї повідомляє телеграм-канал Mash.
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На сході країни, у провінції Фуцзянь обвалився готель. Відомо, що на першому поверсі готелю розташовані магазини та кафе.
На місці працюють рятувальники. Наразі її вдалося витягти з-під завалів 16 людей.Скільки ще залишається людей під уламками – невідомо. Ймовірно, у готелі перебували люди, в яких виявили коронавірус.
Наразі правоохоронці встановлюють причини інциденту.
У Китаї завалився готель: дивіться відео
У китайській провінції Фуцзянь завалився готель, є постраждалі / Google Maps
Що відомо про коронавірус у світі: головне
- Станом на 7 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 100 тисяч 840 людей, померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали понад 55 тисяч людей.
- Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії.
- Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
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