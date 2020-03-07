У Китаї обвалився готель: є постраждалі – відео

У китайській провінції Фуцзянь стався обвал готелю. Рятувальники вже витягли з-під завалів 16 людей. Можливо, у готелі перебували люди, хворі на коронавірус.

Про трагічний інцидент у Китаї повідомляє телеграм-канал Mash.

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На сході країни, у провінції Фуцзянь обвалився готель. Відомо, що на першому поверсі готелю розташовані магазини та кафе.

На місці працюють рятувальники. Наразі її вдалося витягти з-під завалів 16 людей.Скільки ще залишається людей під уламками – невідомо. Ймовірно, у готелі перебували люди, в яких виявили коронавірус.

Наразі правоохоронці встановлюють причини інциденту.

У Китаї завалився готель: дивіться відео

У китайській провінції Фуцзянь завалився готель, є постраждалі / Google Maps

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