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      В Китае преступник 17 лет скрывался от полиции в пещере

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      Китайская полиция нашла мужчину, который 17 лет прятался в пещере
      Китайская полиция нашла мужчину, который 17 лет прятался в пещере / www.bbc.com

      Китайская полиция арестовала беглого преступника, который 17 лет скрывался. В течение этого времени 63-летний мужчина жил в пещере, а выявить его укрытие удалось с помощью дронов.

      Ранее мужчина отбывал наказание за торговлю женщинами и детьми, но в 2002 году ему удалось сбежать, сообщает издание ВВС.

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      С момента побега 63-летний Су Цзян все время жил в небольшой пещере и даже не общался с людьми. Полицейские, проводившие задержание, рассказали, что мужчина настолько долго жил один, что ему даже трудно было общаться с правоохранителями.

      Полиции удалось обнаружить информацию о местонахождении беглеца в начале сентября, а затем к его поискам были привлечены беспилотные летательные аппараты.

      в Китаї чоловік 17 років жив у печері
      В течение всех 17 лет мужчина скрывался в маленькой пещере

      В результате именно благодаря дронам и удалось обнаружить тайник Су Цзяна в пещере среди гор. Его выдали стальная пластина, которую он использовал вместо накрытия, и разбросанный мусор.

      чоловік 17 років жив у печері
      Место укрытия выдало цветной навес и разбросанный мусор

      blog_ava
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      Теги: Курьезные новости
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