В Китае преступник 17 лет скрывался от полиции в пещере

Китайская полиция арестовала беглого преступника, который 17 лет скрывался. В течение этого времени 63-летний мужчина жил в пещере, а выявить его укрытие удалось с помощью дронов.

Ранее мужчина отбывал наказание за торговлю женщинами и детьми, но в 2002 году ему удалось сбежать, сообщает издание ВВС.

Это стоит увидеть: Подавился и умер: россиянин пытался поужинать салом

С момента побега 63-летний Су Цзян все время жил в небольшой пещере и даже не общался с людьми. Полицейские, проводившие задержание, рассказали, что мужчина настолько долго жил один, что ему даже трудно было общаться с правоохранителями.

Полиции удалось обнаружить информацию о местонахождении беглеца в начале сентября, а затем к его поискам были привлечены беспилотные летательные аппараты.



В течение всех 17 лет мужчина скрывался в маленькой пещере

В результате именно благодаря дронам и удалось обнаружить тайник Су Цзяна в пещере среди гор. Его выдали стальная пластина, которую он использовал вместо накрытия, и разбросанный мусор.



Место укрытия выдало цветной навес и разбросанный мусор