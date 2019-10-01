У Китаї злочинець 17 років переховувався від поліції у печері: фото

Китайська поліція арештувала злочинця-втікача, який 17 років переховувався. Протягом цього часу 63-річний чоловік жив у печері, а виявити його укриття вдалося за допомогою дронів.

Раніше чоловік відбував покарання за торгівлю жінками та дітьми, але у 2002 році йому вдалося втекти, повідомляє видання ВВС.

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З моменту втечі 63-річний Су Цзян увесь час жив у невеликій печері та навіть не спілкувався з людьми. Поліцейські, які проводили затримання, розповіли, що чоловік настільки довго жив наодинці, що йому навіть важко було спілкуватися з правоохоронцями.

Поліції вдалося виявити інформацію про місцеперебування втікача на початку вересня, а потім до його пошуків було залучено безпілотні літальні апарати.



Протягом всіх 17 років чоловік переховувався у маленькій печері

У результаті саме завдяки дронам і вдалося виявити сховок Су Цзяна у печері серед гір. Його видали сталева пластина, яку він використовував замість накриття, та розкидане сміття.



Місце сховку видало кольорове накриття та розкидане сміття