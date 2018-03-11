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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Китае президенту позволили пожизненно управлять страной

385 Читати новину українською
Си Цзиньпин может пожизненно управлять Китаем
Си Цзиньпин может пожизненно управлять Китаем / Фото из свободных сетей

В Китае депутаты Всекитайского собрания народных представителей почти единогласно согласились с предложением изменить Конституцию. Так, депутаты удалили из Конституции слова об ограничении работы председателя Китая двумя сроками.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что депутаты ВСНП проголосовали за изменение Конституции почти в полном составе: 2 тысячи 958 голосов "за", 2 — "против", 3 воздержались, 1 бюллетень был признан недействительным.

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Китайские депутаты также поддержали создание нового надзорного органа — Государственного комитета по надзору, который станет антикоррупционным суперведомством. У нового органа появится право задерживать подозреваемых без предъявления официальных обвинений на срок до 6 месяцев.

Добавим, что пост председателя КНР был вновь учрежден принятой в 1982 году четвертой Конституцией. С 1993 года председатель одновременно занимает должности генерального секретаря Компартии и председателя Центрального военного совета КПК.

Теги: Новости политики Китай
Источник: 24 Канал
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