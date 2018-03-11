У Китаї президентові дозволили довічно керувати країною

В Китаї депутати Всекитайських зборів народних представників майже одноголосно погодилися з пропозицією змінити Конституцію. Так, депутати видалили з Конституції слова про обмеження роботи голови Китаю двома термінами.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Зазначається, що депутати ВЗНП проголосували за зміну Конституції майже в повному складі: 2 тисячі 958 голосів "за", 2 – "проти", 3 утрималися, 1 бюлетень був визнаний недійсним.

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Китайські депутати також підтримали створення нового наглядового органу – Державного комітету з нагляду, який стане антикорупційним супервідомством. У нового органу з’явиться право затримувати підозрюваних без висунення офіційних звинувачень на термін до 6 місяців.

Додамо, що пост голови КНР був знову заснований ухваленою в 1982 році четвертою Конституцією. З 1993 року голова одночасно обіймає посади генерального секретаря Компартії і голови Центральної військової ради КПК.