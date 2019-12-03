В Китае загорелся 25-этажный жилой дом: видео
В китайском городе Шэньян, который является административным центром северо-восточной провинции Ляонин, вспыхнул жилой 25-этажный дом.
Возгорание произошло около десяти ночи. Пламя быстро распространилось по поверхности сооружения. От внешних стен здания отвалился теплоизоляционный материал, сообщает Центральное телевидение Китая.
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На тушение пожара власти направили более двухсот пожарных и 50 единиц техники. В доме во время пожара было полно жителей. Впрочем, пока точную цифру китайские СМИ не называют, так же как вероятное количество жертв. Причина возгорания тоже пока не установлена.
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