В Китае загорелся 25-этажный жилой дом: видео

В китайском городе Шэньян, который является административным центром северо-восточной провинции Ляонин, вспыхнул жилой 25-этажный дом.

Возгорание произошло около десяти ночи. Пламя быстро распространилось по поверхности сооружения. От внешних стен здания отвалился теплоизоляционный материал, сообщает Центральное телевидение Китая.

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На тушение пожара власти направили более двухсот пожарных и 50 единиц техники. В доме во время пожара было полно жителей. Впрочем, пока точную цифру китайские СМИ не называют, так же как вероятное количество жертв. Причина возгорания тоже пока не установлена.

A fire burst out on Monday night in a residential department in Shenyang, Northeast China. Casualty is unknown as of now: CCTV pic.twitter.com/iLZsQQ9M2K #ENDEGO — Barbara Santana (@Barbara96913515) 2 грудня 2019 р.