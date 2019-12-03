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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      У Китаї загорівся 25-поверховий житловий будинок: відео

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      Пожежа у Китаї / Скрін з відео

      В китайському місті Шеньян, яке є адміністративним центром північно-східної провінції Ляонін, спалахнув житловий 25-поверховий будинок.

      Займання сталося близько десятої ночі. Полум'я швидко поширилося поверхнею споруди. Із зовнішніх стін будівлі відвалився теплоізоляційний матеріал, повідомляє Центральне телебачення Китаю

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      На гасіння пожежі влада направила понад двісті вогнеборців та 50 одиниць техніки. У будинку під час пожежі було повно мешканців. Втім поки точну цифру китайські ЗМІ не називають, так само як ймовірну кількість жертв. Причина займання теж наразі не встановлена.

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Китай Пожежа Жертви
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