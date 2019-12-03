У Китаї загорівся 25-поверховий житловий будинок: відео
В китайському місті Шеньян, яке є адміністративним центром північно-східної провінції Ляонін, спалахнув житловий 25-поверховий будинок.
Займання сталося близько десятої ночі. Полум'я швидко поширилося поверхнею споруди. Із зовнішніх стін будівлі відвалився теплоізоляційний матеріал, повідомляє Центральне телебачення Китаю.
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На гасіння пожежі влада направила понад двісті вогнеборців та 50 одиниць техніки. У будинку під час пожежі було повно мешканців. Втім поки точну цифру китайські ЗМІ не називають, так само як ймовірну кількість жертв. Причина займання теж наразі не встановлена.
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