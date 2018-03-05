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В Китае запретили букву N, Винни Пуха и заблокировали "бессмертие"

762 Читати новину українською
Главу КНР Си Цзиньпина часто сравнивают с Винни Пухом
Главу КНР Си Цзиньпина часто сравнивают с Винни Пухом / i.Newspaper

В китайских соцсетях запретили использование около 30 слов и выражений, букву N и упоминания некоторых книг.

Об этом пишет Independent.

Неофициальный запрет в соцсетях ввели после того, как Коммунистическая партия Китая предложила убрать из Конституции страны ограничение президентства двумя пятилетними сроками. Если поправку отменят, действующий глава КНР Си Цзиньпин получит возможность оставаться у власти неограниченное время.

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По данным проекта China Digital Times, в немилость попали более 30 новых слов, выражений, упоминаний и букв. Среди них – названия произведений "1984" и "Колхоз животных" Оруэлла, "Прекрасный новый мир" Хаксли, упоминания о Винни Пухе и студии Disney, буква N, выражения "не согласен", "культ личности", "да здравствует император", "эмиграция", "пожизненный", "бессмертие", фраза "Xi Zedong" (Си Цзэдун – вымышленное имя от Си Цзиньпина и Мао Цзэдуна – 24).

Отметим, что Винни Пух попал под запрет из-за того, что с ним нередко сравнивают Си Цзиньпина. А буквой N обозначают неопределенность, в том числе выражают недовольство политическим климатом – например, "N-сроков на посту секретаря партии".

Мэм о Си Цзиньпине и Винни Пухе

К слову, согласно действующей конституции, Си Цзиньпин должен был бы покинуть президентский пост в 2023 году.

Теги: Курьезные новости Китай
Источник: 24 Канал
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