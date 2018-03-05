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У Китаї заборонили букву N, Вінні Пуха та заблокували "безсмертя"

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Главу КНР Сі Цзіньпіна часто порівнюють з Вінні Пухом
Главу КНР Сі Цзіньпіна часто порівнюють з Вінні Пухом / i.Newspaper

У китайських соцмережах заборонили використання близько 30 слів та виразів, літеру N та згадки деяких книг.

Про це пише Independent.

Неофіційну заборону у соцмережах ввели після того, як Комуністична партія Китаю запропонувала прибрати з Конституції країни обмеження президентства двома п'ятирічними термінами. Якщо поправку скасують, чинний голова КНР Сі Цзіньпін отримає можливість залишатися при владі необмежений час.

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За данними проекту China Digital Times, в немилість потрапили більше 30 нових слів, виразів, згадок і букв. Серед них – назви творів "1984" і "Колгосп тварин" Орвелла, "Прекрасний новий світ" Хакслі, згадки про Вінні Пуха та студію Disney, літера N, вирази "не згоден", "культ особистості", "хай живе імператор", "еміграція", "довічний", "безсмертя", фраза "Xi Zedong" (Сі Цзедун – вигадане ім'я від Сі Цзіньпіна і Мао Цзедуна – 24).

Зазначимо, що Вінні Пух потрапив під заборону через те, що з ним нерідко порівнюють Сі Цзіньпіна. А літерею N позначають невизначеність, у тому числі висловлюють незадоволення політичним кліматом – наприклад, "N-термінів на посаді секретаря партії".

Мем про Сі Цзіньпіна та Вінні Пуха

До слова, відповідно до чинної конституції, Сі Цзіньпін мав би залишити президентську посаду в 2023 році.

Теги: Курйозні новини Китай
Джерело: 24 Канал
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