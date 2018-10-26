В Китае женщина устроила кровавую резню среди дошкольников: 14 детей ранены

В китайском городе Чунцин 39-летняя женщина с ножом напала на дошкольников. Она ждала под детсадом, когда дети выйдут на утреннюю прогулку, а потом устроила кровавую резню.

Об этом информирует ABC News.

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Отмечается, что женщина совершила свое нападение в момент, когда дошкольники вышли на прогулку. Инцидент произошел около 9 утра.

Пока полиция сумела задержать женщину, она успела поранить 14 детей. Родители малышей, которые прибыли в детсад едва не совершили самосуд. Правоохранителям пришлось взять нападавшую в кольцо. На кадрах также видно детей в крови.

An old woman in Chongqing China stormed into a kindergarten and slashed several children to death with a knife. Angry parents beating her in an outrage. She told the police that she was mistreated by the Chinese government. pic.twitter.com/LFRbeuMJYS — Augustus Manchurius (@1984to1776) 26 жовтня 2018 р.

Сообщается, что женщина совершила атаку вроде из-за того, что разочаровалась в действиях власти. По другой версии, к нападению привела недавняя ссора китаянки с мужем.

Детей с ранениями госпитализировали. Пока больницы не комментируют их состояние.