У Китаї жінка влаштувала криваву різанину серед дошкільнят: 14 дітей поранено

У китайському місті Чунцін 39-річна жінка з ножем напала на дошкільнят. Вона чекала під дитсадком, коли діти вийдуть на ранкову прогулянку, а тоді влаштувала криваву різанину.

Про це інформує ABC News.

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Зазначається, що жінка здійснила свій напад в момент, коли дошкільнята вийшли на прогулянку. Інцидент трапився близько 9 ранку.

Поки поліція зуміла затримати жінку, та встигла поранити 14 дітей. Батьки малечі, які прибули до дитсадка ледь не вчинили самосуд. Правоохоронцям довелося взяти нападницю в кільце. На кадрах також видно дітей в крові.

An old woman in Chongqing China stormed into a kindergarten and slashed several children to death with a knife. Angry parents beating her in an outrage. She told the police that she was mistreated by the Chinese government. pic.twitter.com/LFRbeuMJYS — Augustus Manchurius (@1984to1776) 26 жовтня 2018 р.

Повідомляється, що жінка вчинила атаку начебто через те, що розчарувалася в діях влади. За іншою версією, до нападу призвела нещодавня сварка китаянки із чоловіком.

Дітей із пораненнями госпіталізували. Поки лікарні не коментують їх стан.