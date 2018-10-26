У Китаї жінка влаштувала криваву різанину серед дошкільнят: 14 дітей поранено
У китайському місті Чунцін 39-річна жінка з ножем напала на дошкільнят. Вона чекала під дитсадком, коли діти вийдуть на ранкову прогулянку, а тоді влаштувала криваву різанину.
Про це інформує ABC News.
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Зазначається, що жінка здійснила свій напад в момент, коли дошкільнята вийшли на прогулянку. Інцидент трапився близько 9 ранку.
Поки поліція зуміла затримати жінку, та встигла поранити 14 дітей. Батьки малечі, які прибули до дитсадка ледь не вчинили самосуд. Правоохоронцям довелося взяти нападницю в кільце. На кадрах також видно дітей в крові.
Повідомляється, що жінка вчинила атаку начебто через те, що розчарувалася в діях влади. За іншою версією, до нападу призвела нещодавня сварка китаянки із чоловіком.
Дітей із пораненнями госпіталізували. Поки лікарні не коментують їх стан.