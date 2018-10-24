У США в супермаркеті сталася стрілянина: двоє загиблих

В американському місті Джефферсонтаун, штат Кентуккі, в одному з супермаркетів сталася стрілянина внаслідок якої загинули дві людини.

Про це повідомила служба CNN.

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Начальник місцевої поліції Сем Роджерс прокоментував інцидент наголосивши, що підозрюваний перебуває під вартою.

Не було ніякого відомого мотиву, і здається, що жертви були розстріляні навмання,

– сказав він.

У поліції зазначили, що невідомий чоловік увійшов в магазин і кілька разів вистрілив у відвідувача всередині. Вийшовши з магазину, підозрюваний зіткнувся з жінкою на стоянці і також вистрілив в неї. Від отриманих поранень обоє померли на місці.

Після цього підозрюваний вів перестрілку з невідомим озброєним громадянином на стоянці. Про особу другого стрільця і його причетність до стрілянини в магазині наразі не повідомляється.

Підозрюваний втік з місця події і був затриманий поблизу. Поліція проводить розслідування інциденту.