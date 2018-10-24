В США в супермаркете произошла перестрелка: двое погибших

В американском городе Джефферсонтаун, штат Кентукки, в одном из супермаркетов произошла стрельба в результате которой погибли два человека.

Об этом сообщила служба CNN.

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Начальник местной полиции Сэм Роджерс прокомментировал инцидент подчеркнув, что подозреваемый находится под стражей.

Не было никакого видимого мотива, и кажется, что жертвы были расстреляны наугад,

– сказал он.

В полиции отметили, что неизвестный мужчина вошел в магазин и несколько раз выстрелил в посетителя внутри. Выйдя из магазина, подозреваемый столкнулся с женщиной на стоянке и также выстрелил в нее. От полученных ранений оба скончались на месте.

После этого подозреваемый вел перестрелку с неизвестным вооруженным гражданином на стоянке. О личности второго стрелка и его причастности к стрельбе в магазине пока не сообщается.

Подозреваемый скрылся с места происшествия и был задержан поблизости. Полиция проводит расследование инцидента.