В США в супермаркете произошла перестрелка: двое погибших
В американском городе Джефферсонтаун, штат Кентукки, в одном из супермаркетов произошла стрельба в результате которой погибли два человека.
Об этом сообщила служба CNN.
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Начальник местной полиции Сэм Роджерс прокомментировал инцидент подчеркнув, что подозреваемый находится под стражей.
Не было никакого видимого мотива, и кажется, что жертвы были расстреляны наугад,
– сказал он.
В полиции отметили, что неизвестный мужчина вошел в магазин и несколько раз выстрелил в посетителя внутри. Выйдя из магазина, подозреваемый столкнулся с женщиной на стоянке и также выстрелил в нее. От полученных ранений оба скончались на месте.
После этого подозреваемый вел перестрелку с неизвестным вооруженным гражданином на стоянке. О личности второго стрелка и его причастности к стрельбе в магазине пока не сообщается.
Подозреваемый скрылся с места происшествия и был задержан поблизости. Полиция проводит расследование инцидента.