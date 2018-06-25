В Китай через Украину: Польша тестирует новый железнодорожный маршрут

Польская железнодорожная компания PKP LHS начала тестирование нового маршрута в Китай.

Из Польши уже отправили пробный контейнер в Китай, передает ЦТС.

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По дороге в Поднебесную он проедет по Транскаспийском маршруте, то есть по территории Украины, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Мы запускаем маршрут, который короче, чем морской путь и намного дешевле, чем воздушный транспорт. Он отвечает потребностям экспедиторов и операторов, которые хотят избежать длительной морской транспортировки, обойти очереди на загрузку в азиатских портах, эффективно пересекать границу с Евросоюзом и обеспечивать доставку грузов,

– отметил глава польской железнодорожной компании Збигнев Трачихлеб.