У Китай через Україну: Польща тестує новий залізничний маршрут

Польська залізнична компанія PKP LHS розпочала тестування нового маршруту в Китай.

З Польщі вже відправили пробний контейнер в Китай, передає ЦТС.

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По дорозі в Піднебесну він проїде по Транскаспійського маршруту, тобто по території України, Грузії, Азербайджану та Казахстану.

Ми запускаємо маршрут, який коротший, аніж морський шлях і набагато дешевший, ніж повітряний транспорт. Він відповідає потребам експедиторів та операторів, які хочуть уникнути тривалого морського транспортування, обійти черги на завантаження в азіатських портах, ефективно перетинати кордон з Євросоюзом і забезпечувати доставку вантажів,

– зазначив очільник польської залізничної компанії Збігнєв Трачіхлєб.