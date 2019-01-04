В колониях и СИЗО изменят нормы питания

С 1 января 2020 года улучшится качество пищи в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.

Соответствующее постановление Кабмина от 27 декабря 2018 г. № 1150 опубликовано на Правительственном портале.

Читайте также: Какие изменения ожидают украинцев с января 2019-го

Правительство планирует разнообразить ассортимент, а также увеличить нормы продуктов, которые предназначены для питания осужденных лиц, а также тех, кого взяли под стражу или задержали.

Новые нормы будут касаться лиц, которые содержатся в учреждениях выполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы, местах временного содержания Государственной пограничной службы, изоляторах временного содержания, приемниках-распределителях для детей и иных местах содержания Национальной полиции и специально отведенных местах для временного содержания (изоляторах временного содержания) Службы безопасности,

– говорится в тексте документа.