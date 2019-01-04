У колоніях та СІЗО змінять норми харчування

З 1 січня 2020 року покращиться якість їжі в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

Відповідна постанова Кабміну від 27 грудня 2018 р. № 1150 опублікована на Урядовому порталі.

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Уряд планує урізноманітнити асортимент, а також збільшити норми продуктів, які призначені для годування засуджених осіб, а також тих, кого взяли під варту або затримали.

Нові норми стосуватимуться осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, місцях тимчасового тримання Державної прикордонної служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках для дітей та інших місцях тримання Національної поліції та спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки,

– йдеться у тексті документу.