В Колумбии проходят выборы нового президента

В воскресенье, 17 июня, жители Колумбии выбирают нового президента страны во втором туре выборов. Результаты следует ожидать уже на утро понедельника.

Об этом сообщает DW.

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Ведущим кандидатом на этих выборах считают Ивана Дуке от правой партии "Демократический центр". Он – противник нынешней мирного соглашения с FARC. В частности, Дуке хочет отправить в тюрьму бывших повстанцев за военные преступления.

Вторым по популярности кандидатом на выборах в Колумбии является экс-мэр столицы страны Боготы Густаво Петро. Ранее он был членом повстанческого движения М-19, которое в 1985 году захватило здание дворца правосудия в Боготе. Петро обещает пересмотреть экономическую политику Колумбии с тем, чтобы перераспределить доходы от богатых к бедным.

27 мая состоялся первый тур выборов где Иван Дуке набрал 39 процентов голосов избирателей, а представитель левых движений Густаво Петро - около 25 процентов.

Добавим, что это первые выборы президента, которые происходят после подписания мирного соглашения с группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). На них избиратели должны избрать преемника президента Хуана Мануэля Сантоса, который в 2016 году получил Нобелевскую премию мира за урегулирование этого пятидесятилетнего конфликта.

Что такое FARC?

Это левая колумбийская повстанческая организация, которая была сформирована в 1960 годах, как военное крыло Коммунистической партии Колумбии. Хотя сначала ФАРК действительно выступала, как партизанское леворадикальное объединение, позже в 1980 начала заниматься наркоторговлей и похищением заложников.



Конфликт между властями Колумбии и боевиками FARC длился более 50 лет. В результате него с начала 1960 годов погибли около 260 тысяч человек, более 60 тысяч считаются пропавшими без вести. Еще около 7 миллионов человек были вынуждены покинуть родные места. Наибольшее внимание организация привлекает к себе благодаря большому количеству заложников, которых она удерживает. Их берут в основном для получения выкупа и как инструмент влияния на правительство страны.



Противостояние официально завершилось 15 августа 2017 года. В этот день в городе Фонсека на северо-востоке Колумбии боевики FARC сдали более 8 тысяч единиц оружия и около 1,3 миллиона единиц боеприпасов.