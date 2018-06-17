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У Колумбії проходять вибори нового президента

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У Колумбії розпочався другий тур виборів президента країни
У Колумбії розпочався другий тур виборів президента країни / 24.kz

У неділю, 17 червня, жителі Колумбії обирають нового президента країни в другому турі виборів. Результати слід очікувати вже на ранок понеділка.

Про це повідомляє DW.

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Провідним кандидатом на цих виборах вважають Івана Дуке від правої партії "Демократичний центр". Він – противник нинішньої мирної угоди з FARC. Зокрема, Дуке прагне відправити до в’язниць колишніх повстанців за військові злочини.

Другим за популярністю кандидатом на виборах у Колумбії є екс-мер столиці країни Боготи Густаво Петро. Раніше він був членом повстанського руху М-19, яке у 1985 році захопило будівлю палацу правосуддя в Боготі. Петро обіцяє переглянути економічну політику Колумбії з тим, щоб перерозподілити доходи від багатих до бідних.

27 травня відбувся перший тур виборів де Іван Дуке набрав 39 відсотків голосів виборців, а представник лівих рухів Густаво Петро - близько 25 відсотків.

Додамо, що це перші вибори президента, які відбуваються після підписання мирної угоди з угрупованням "Революційні збройні сили Колумбії" (FARC). На них виборці мають обрати наступника президента Хуана Мануеля Сантоса, який у 2016 році отримав Нобелівську премію миру за врегулювання цього п’ятдесятирічного конфлікту.

 

Що таке FARC?Це ліва колумбійська повстанська організація, яка була сформована у 1960 роках, як військове крило Комуністичної партії Колумбії. Хоча спочатку FARC дійсно виступала, як партизанське ліворадикальне об'єднання, пізніше у 1980 почала також займатися наркоторгівлею і викраденням заручників.

Конфлікт між владою Колумбії і бойовиками FARC тривав понад 50 років. Через нього з початку 1960 років загинули близько 260 тисяч осіб, понад 60 тисяч вважаються зниклими безвісти. Ще близько 7 мільйонів людей були змушені покинути рідні місця. Найбільшу увагу організація привертає до себе завдяки великій кількості заручників, яку вона утримує. Їх беруть переважно для отримання викупу і як інструмент впливу на уряд країни.

Протистояння офіційно завершилося 15 серпня 2017 року. В цей день в місті Фонсека на північному сході Колумбії бойовики FARC здали понад 8 тисяч одиниць зброї і близько 1,3 мільйона одиниць боєприпасів.

Теги: Новини політики Колумбія Латинська Америка
Джерело: 24 Канал
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