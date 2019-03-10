В Колумбии разбился самолет, много погибших: фото
В Колумбии вблизи города Вильявисенсио разбился самолет. По меньшей мере 12 человек погибли, среди жертв – один ребенок.
Примерно в 11:00 по местному времени пилот сообщил о нештатной ситуации на борту, сообщает BBC.
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Впоследствии он потерял контакт, после чего начал посадку в пустынной зоне в центре Колумбии. При посадке судно загорелось. К месту трагедии направили спасательную команду. Пока причины возгорания не установлены.
Самолет направлялся из города Вильявисенсио в город Тарайра. На судне находилась мэр города Тарайра с мужем и дочерью. Вильявисенсио расположен в 120 километрах к юго-востоку от столицы Боготы, а Тарайра – на границе Колумбии с Бразилией.
Источник: 24 Канал
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