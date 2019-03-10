10:00
10 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      В Колумбии разбился самолет, много погибших: фото

      45 Читати новину українською
      В Колумбии разбился самолет
      В Колумбии разбился самолет / Twitter

      В Колумбии вблизи города Вильявисенсио разбился самолет. По меньшей мере 12 человек погибли, среди жертв – один ребенок.

      Примерно в 11:00 по местному времени пилот сообщил о нештатной ситуации на борту, сообщает BBC.

      Читайте также: Пять человек погибли при крушении самолета во Флориде

      Впоследствии он потерял контакт, после чего начал посадку в пустынной зоне в центре Колумбии. При посадке судно загорелось. К месту трагедии направили спасательную команду. Пока причины возгорания не установлены.

      Самолет направлялся из города Вильявисенсио в город Тарайра. На судне находилась мэр города Тарайра с мужем и дочерью. Вильявисенсио расположен в 120 километрах к юго-востоку от столицы Боготы, а Тарайра – на границе Колумбии с Бразилией.

      літак розбився в колумбії
      Богота – Вильявисенсио – Тарайра

      blog_ava
      Не будет снисхождения к боевым заслугам, – Аваков о Нацкорпусе и столкновениях в Черкассах
      сегодня
      263
      Теги: Жертвы авиация Колумбия
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конец близок, или Россия ускоренно возвращается в СССР
      сегодня , 08:40 Конец близок, или Россия ускоренно возвращается в СССР
      Блог Соцмережі 1220
      За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      9 марта , 22:00 За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      Повернись живим 3318
      Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины
      9 марта , 20:01 Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины
      Наталія Лебідь 1457
      Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      9 марта , 19:00 Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      Крістіна Бердинських 860
      Скасування статті про незаконне збагачення: що терміново вимагають країни Заходу
      9 марта , 17:00 Скасування статті про незаконне збагачення: що терміново вимагають країни Заходу
      Віталій Шабунін 482
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Нью-Йорке пытались "оккупировать" Уолл-Стрит. Фото
       30 сентября 2011 , 19:22
      Вратарь сборной России получил ужасную травму: футболиста забрали в больницу прямо с поля
       15 ноября 2017 , 03:39
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук