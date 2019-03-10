В Колумбии разбился самолет, много погибших: фото

В Колумбии вблизи города Вильявисенсио разбился самолет. По меньшей мере 12 человек погибли, среди жертв – один ребенок.

Примерно в 11:00 по местному времени пилот сообщил о нештатной ситуации на борту, сообщает BBC.

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Впоследствии он потерял контакт, после чего начал посадку в пустынной зоне в центре Колумбии. При посадке судно загорелось. К месту трагедии направили спасательную команду. Пока причины возгорания не установлены.

Colombia: Plane crash kills at least 14 in Meta province https://t.co/2A5KbJcJyD pic.twitter.com/B1LJwigCjP — Al Jazeera News (@AJENews) 10 березня 2019 р.

Самолет направлялся из города Вильявисенсио в город Тарайра. На судне находилась мэр города Тарайра с мужем и дочерью. Вильявисенсио расположен в 120 километрах к юго-востоку от столицы Боготы, а Тарайра – на границе Колумбии с Бразилией.



Богота – Вильявисенсио – Тарайра