У Колумбії розбився літак, багато загиблих: фото

У Колумбії поблизу міста Вільявісенсіо розбився літак. Щонайменше 12 людей загинули, серед жертв – одна дитина.

Приблизно об 11:00 за місцевим часом пілот повідомив про позаштатну ситуацію на борту, повідомляє BBC.

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Згодом він втратив контакт, після чого почав посадку в пустельній зоні в центрі Колумбії. При посадці судно загорілося. До місця трагедії направили рятувальну команду. Поки що причини займання не встановлені.

Colombia: Plane crash kills at least 14 in Meta province https://t.co/2A5KbJcJyD pic.twitter.com/B1LJwigCjP — Al Jazeera News (@AJENews) 10 березня 2019 р.

Літак прямував з міста Вільявісенсіо до міста Тарайра. На судні перебувала мер міста Тарайра з чоловіком та донькою. Вільявісенсіо розташоване на відстані 120 кілометрів на південний схід від столиці Боготи, а Тарайра – на кордоні Колумбії з Бразилією.



Богота – Вільявісенсіо – Тарайра