У Колумбії розбився літак, багато загиблих: фото
У Колумбії поблизу міста Вільявісенсіо розбився літак. Щонайменше 12 людей загинули, серед жертв – одна дитина.
Приблизно об 11:00 за місцевим часом пілот повідомив про позаштатну ситуацію на борту, повідомляє BBC.
Читайте також: П'ятеро людей загинули під час аварії літака у Флориді
Згодом він втратив контакт, після чого почав посадку в пустельній зоні в центрі Колумбії. При посадці судно загорілося. До місця трагедії направили рятувальну команду. Поки що причини займання не встановлені.
Літак прямував з міста Вільявісенсіо до міста Тарайра. На судні перебувала мер міста Тарайра з чоловіком та донькою. Вільявісенсіо розташоване на відстані 120 кілометрів на південний схід від столиці Боготи, а Тарайра – на кордоні Колумбії з Бразилією.
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео27 січня , 19:33
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня 2018 , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня 2018 , 15:00