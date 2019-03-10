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      У Колумбії розбився літак, багато загиблих: фото

      810 Читать новость на русском
      У Колумбії розбився літак
      У Колумбії розбився літак / Twitter

      У Колумбії поблизу міста Вільявісенсіо розбився літак. Щонайменше 12 людей загинули, серед жертв – одна дитина.

      Приблизно об 11:00 за місцевим часом пілот повідомив про позаштатну ситуацію на борту, повідомляє BBC.

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      Згодом він втратив контакт, після чого почав посадку в пустельній зоні в центрі Колумбії. При посадці судно загорілося. До місця трагедії направили рятувальну команду. Поки що причини займання не встановлені.

      Літак прямував з міста Вільявісенсіо до міста Тарайра. На судні перебувала мер міста Тарайра з чоловіком та донькою. Вільявісенсіо розташоване на відстані 120 кілометрів на південний схід від столиці Боготи, а Тарайра – на кордоні Колумбії з Бразилією.

      літак розбився в колумбії
      Богота – Вільявісенсіо – Тарайра

      blog_ava
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      Теги: Колумбія авіація Жертви
      Джерело: 24 Канал
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