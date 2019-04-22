В команде Зеленского нет абсолютно новых лиц, – политолог

ЦИК подсчитала 97,68% голосов – согласно им Владимир Зеленский получил поддержку 73,14% избирателей, а Петр Порошенко – 24,53%. Хотя шоумен и воспринимается новым лицом в украинской политике, но те, кто работают в его команде, таковыми не являются. Все они имеют то или иное отношение к предшественникам.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Алексей Минаков.

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По его словам, ключевым спикером команды Зеленского, кроме Дмитрия Разумкова, является экс-министр финансов Александр Данилюк. Именно ему прогнозируют должность министра иностранных дел. Раньше же он был внештатным советником Виктора Януковича, а также советником Юрия Еханурова.



Александр Данилюк

Минаков отметил: когда в эфире "1+1" представляли команду Зеленского из 20 человек, среди них был, например, Евгений Комаровский – известный и раскрученный медиаперсонаж.

Но ведь мы сейчас не говорим о правительстве. Мы говорим о команде президента. Его две ключевые сферы компетентности – это безопасность и оборона, а также внешняя политика или дипломатия,

– пояснил эксперт.

И добавил, что, конечно, можно инициировать законопроекты, но это больше сфера ответственности правительства и профильных министров.

"Мы понимаем для чего это. Для того, чтобы была хорошая оболочка, чтобы это привлекало население. Мы же все знаем, что большая часть украинцев одобрительно относится к Комаровскому. Поэтому и отношение к команде Зеленского будет положительным, хотя никакого отношения к профильной деятельности президента это не имеет", – прокомментировал Минаков.

Политолог также рассказал, что в команде нового президента есть много антикоррупционеров и немало людей, связанных с "Институтом будущего". В частности, в команде Зеленского работает жена основателя этого учреждения. Эксперт по вопросам образования Сергей Бабак в команде Зеленского также из "Института.



Сергей Бабак

Он вполне серьезно говорил, что учителям реально выплачивать зарплаты размером в четыре тысячи долларов, для этого достаточно лишь наказать нескольких олигархов, рассказал Минаков.

Расчеты же показывают, что нам надо тысячи таких олигархов, чтобы это стало возможным. Не говоря уже о бессмысленности таких диспропорций в зарплатах между различными сферами. Мне кажется, что эти люди уже несколько дискредитировали себя своими поступками еще до инаугурации нового президента,

– отметил политолог.

"Разумков недавно заявил, что война на Донбассе скоро не закончится. Хотя до этого в штабе Зеленского говорили обратное. Кроме этого, 40% украинцев ожидают от нового главы государства снижение коммунальных тарифов. Разумков уже отметил, что это – не совсем компетенция президента. Поэтому вероятно, что уже к инаугурации рейтинг Зеленского может упасть", – предположил Минаков.

Официальные результаты выборов президента?

В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 97,68% голосов – Владимир Зеленский сейчас получил 73,14% голосов, а Петр Порошенко – 24,53%. Отрыв между кандидатами – более 48%. Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.



В то же время, согласно окончательным результатам экзит-пола, Владимир Зеленский получает 73,0% голосов украинцев. Второе место получил Петр Порошенко – 25,5% голосов.

Экспертом по судоустройству в команде новоизбранного главы государства является Ирина Венедиктова, напомнил политолог. Однако, она не прошла конкурс в реформированный Верховный суд – это говорит об уровне ее компетентности.



Ирина Венедиктова

По мнению Минакова, в команде Зеленского есть и много других лиц, к которым есть вопросы. Однако они малоизвестны украинцам. Это касается, например, эксперта по народовластию и международным отношениям Александра Мережко. В своих трудах тот писал странные с юридической точки зрения вещи: что украинская власть должна выплатить украинцам компенсации за Голодомор, а для людей, которые пострадали, должны быть более низкие тарифы.

Политолог также напомнил журналистское расследование, которое опубликовали за день до второго тура выборов: в нем говорилось о тайной переписке команды Зеленского.

Что известно о тайной переписке "Зе-команды"?

Журналисты Bihus.info попали копии переписок работников штаба Владимира Зеленского. Они дают понимание того, что штаб Зеленского работает под руководством совсем других людей. И именно они имеют шансы в будущем занимать высокие должности и финансовые потоки. Из переписки штаба Владимира Зеленского стало понятно, что в команде кандидата действует четыре сферы влияния: "Дядя", "Нижние", "Регионы" и "Квартал".

В частности, из переписки понятно, что господин Богдан, который является адвокатом олигарха Игоря Коломойского, фактически управляет многими направлениями в команде Зеленского.



Переписка штаба Зеленского

Отметим, что один из спикеров штаба новоиспеченного политика Александр Корниенко в переписке, опубликованной Bihus.info, писал, что не верит в качественные перемены в Украине руками команды Зеленского.



Переписка штаба Зеленского

Отметим, что сам Корниенко факт такой переписки вотрицал.

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