У команді Зеленського немає абсолютно нових облич, – політолог

ЦВК підрахувала 97,68% голосів – згідно з ними Володимир Зеленський отримав підтримку 73,14% виборців, а Петро Порошенко – 24,53%. Хоча шоумен й сприймається новим обличчям в українській політиці, але ті, хто працюють в його команді, такими не є. Всі вони мають те чи інше відношення до попередників.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олексій Мінаков.

Команда Зеленського: хто ці люди і що про них відомо – читайте у матеріалі 24 каналу

За його словами, ключовим спікером команди Зеленського, крім Дмитра Разумкова, є екс-міністр фінансів Олександр Данилюк. Саме йому прогнозують посаду міністра закордонних справ. Раніше ж він був позаштатним радником Віктора Януковича, а також радником Юрія Єханурова.



Олександр Данилюк

Мінаков зазначив: коли в ефірі "1+1" представляли команду Зеленського із 20 осіб, серед них був, наприклад, Євген Комаровський – відомий та розкручений медіаперсонаж.

Але ж ми зараз не говоримо про уряд. Ми говоримо про команду президента. Його дві ключові сфери компетентності – це безпека й оборона, а також зовнішня політика або дипломатія,

– пояснив експерт.

Й додав, що, звичайно, можна ініціювати законопроекти, проте це – більше сфера відповідальності уряду та профільних міністрів.

"Ми розуміємо для чого це. Для того, щоб була гарна оболонка, щоб це приваблювало населення. Ми ж всі знаємо, що велика частина українців схвально ставиться до Комаровського. Тому й ставлення до команди Зеленського буде позитивним, хоча жодного відношення до профільної діяльності президента це не має", – прокоментував Мінаков.

Політолог також розповів, що у команді нового президента є багато антикорупціонерів й чимало людей, пов'язаних з "Інститутом майбутнього". Зокрема, в команді Зеленського працює дружина засновника цієї установи.Експерт з питань освіти Сергій Бабак в команді Зеленського також з "Інституту.



Сергій Бабак

Він цілком серйозно говорив, що вчителям реально виплачувати зарплати розміром в чотири тисячі доларів, для цього достатньо лише покарати декількох олігархів, розповів Мінаков.

Підрахунки ж показують, що нам треба тисячі таких олігархів, щоб це стало можливим. Не кажучи вже про безглуздість таких диспропорцій у зарплатах між різними сферами. Мені здається, що ці люди вже дещо дискредитували себе своїми вчинками ще до інавгурації нового президента,

– зазначив політолог.

"Разумков нещодавно заявив, що війна на Донбасі скоро не закінчиться. Хоча до цього у штабі Зеленського казали протилежне. Крім цього, 40% українців очікують від нового глави держави зниження комунальних тарифів. Разумков вже наголосив, що це – не зовсім компетенція президента. Тож ймовірно, що вже до інавгурації рейтинг Зеленського може впасти" – припустив Мінаков.

Які офіційні результати виборів президента?В Україні завершився другий тур виборів президента України. ЦВК вже підрахувала 97,68% голосів – Володимир Зеленський наразі отримав 73,14% голосів, а Петро Порошенко – 24,53%. Тому, відрив між кандидатами – понад 48%. Ще 2.31% виборчих бюлетенів ЦВК визнала недійсними по Україні.



Водночас, відповідно до остаточних результатів екзит-полу Володимир Зеленський отримує 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.

Експертом із судоустрою в команді новообраного глави держави є Ірина Венедиктова, нагадав політолог. Однак, вона не пройшла конкурс до реформованого Верховного суду – це говорить про рівень її компетентності.



Ірина Венедиктова

На думку Мінакова, у команді Зеленського є й багато інших осіб, до яких є питання. Проте вони маловідомі українцям. Це стосується, наприклад, експерта з народовладдя й міжнародних відносин Олександра Мережка. У своїх працях той писав дивні з юридичної точки зору речі: що українська влада повинна виплатити українцям компенсації за Голодомор, а для людей, які постраждали, мають бути нижчі тарифи.

Політолог також нагадав про журналістське розслідування, яке опублікували за день до другого туру виборів: у ньому мовилося про таємне листування команди Зеленського.

Що відомо про таємне листування "Зе-команди"? Журналісти Bihus.info потрапили копії переписок працівників штабу Володимира Зеленського. Вони дають розуміння того, що штаб Зеленського працює під керівництвом зовсім інших людей. І саме вони мають шанси в майбутньому обіймати високі посади і фінансові потоки. З листування штабу Володимира Зеленського стало зрозуміло, що у команді кандидата діє чотири сфери впливу: "Дядя", "Нижні", "Регіони" та "Квартал".

Зокрема, з листування зрозуміло, що пан Богдан, який є адвокатом олігарха Ігоря Коломойського, фактично керує багатьма напрямками в команді Зеленського.



Листування штабу Зеленського

Зазначимо, що один зі спікерів штабу новоспеченого політика Олександр Корнієнко у листуванні, опублікованому Bihus.info, писав, що не вірить у якісні зміни в Україні руками команди Зеленського.



Листування штабу Зеленського

Зазначимо, що сам Корнієнко факт такої переписки заперечив.

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