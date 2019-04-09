В команде Зеленского появились новые эксперты: за что они будут отвечать

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского назвала фамилии новых экспертов в ключевых сферах деятельности, которые будут помогать ему во время предвыборной кампании.

Согласно обновленным данным, в команду политика попали экс-министр, юристы, преподаватель, бывший чиновник Общественного и эколог, передает Интерфакс.

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Кто и за что будет отвечать в команде Зеленского?

Владимир Шульмейстер (бывший первый заместитель министра инфраструктуры) – транспорт и инфраструктура;



Александр Харебин (экс-первый заместитель председателя Национальной телерадиокомпании) – информационная и языковая политика, общеполитические вопросы;



Данил Гетманцев (президент и руководитель практики банковского и финансового права юркомпании Jurimex) – налогообложение, публичные финансы и банковское право;



Олег Бондаренко (председатель ОО "Всеукраинская организация "Зеленый фонд" ) – экология, правовые вопросы;



Александр Мережко (заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета) – E-government и народовластие;



Руслан Рохов (основатель школы мэров и экс-претендент на пост мэра Хмельницкого) – местное и региональное развитие;



Сергей Бабак (экс-член Нацсовета по вопросам качества высшего образования) – образование и наука



Ирина Венедиктова (член научно-консультативного совета Верховного суда) – конституционализм, развитие гражданского общества, права и обязанности граждан;



Вадим Галайчук (юрист Hillmont Partners).

Также, в списке советников есть бывший министр финансов Александр Данилюк, бывший министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичюс и экс-заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка.

Непосредственно представителями "Зе! Команды" являются спикер Дмитрий Разумков, глава предвыборного штаба Иван Баканов, идеолог партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, координатор Александр Корниенко, координатор диджитал направлении Михаил Федоров и Святослав Юраш.



Что обещает сделать Зеленский на посту президента

Каковы результаты первого тура выборов?По итогам голосования в первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский, набрав, 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% голосов. 7 апреля ЦИК обработала все протоколы с мокрыми печатями и назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля 2019 года. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.