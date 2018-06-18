В конце июня украинцы смогут отдохнуть 4 дня подряд

В конце первого месяца лета по случаю Дня Конституции украинцы смогут отдохнуть дольше, чем обычно.

В сообщении на сайте Кабинета министров говорится, что правительство рекомендует предприятиям перенести рабочий день с пятницы, 29 июня, на субботу, 23 июня.

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В этом году День Конституции, который является государственным выходным, приходится на четверг.

Таким образом, согласно рекомендации Кабмина, украинцы будут отдыхать 4 дня подряд:

28 июня – в День Конституции

29 июня – рабочий день перенесен на 23 июня

30 июня – суббота

1 июля – воскресенье

Предпраздничный рабочий день, 27 июня, будет сокращен на 1 час.

К слову, ко Дню Конституции "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда.