В конце июня украинцы смогут отдохнуть 4 дня подряд
В конце первого месяца лета по случаю Дня Конституции украинцы смогут отдохнуть дольше, чем обычно.
В сообщении на сайте Кабинета министров говорится, что правительство рекомендует предприятиям перенести рабочий день с пятницы, 29 июня, на субботу, 23 июня.
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В этом году День Конституции, который является государственным выходным, приходится на четверг.
Таким образом, согласно рекомендации Кабмина, украинцы будут отдыхать 4 дня подряд:
28 июня – в День Конституции
29 июня – рабочий день перенесен на 23 июня
30 июня – суббота
1 июля – воскресенье
Предпраздничный рабочий день, 27 июня, будет сокращен на 1 час.
К слову, ко Дню Конституции "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда.