Наприкінці червня українці зможуть відпочити 4 дні поспіль

Наприкінці першого місяця літа з нагоди Дня Конституції українці зможуть відпочити довше, ніж зазвичай.

У повідомленні на сайті Кабінету міністрів йдеться, що уряд рекомендує підприємствам перенести робочий день з п'ятниці, 29 червня, на суботу, 23 червня.

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Цьогоріч День Конституції, який є державним вихідним, припадає на четвер.

Таким чином, згідно з рекомендацією Кабміну, українці відпочиватимуть 4 дні поспіль:

28 червня – у День Конституції

29 червня – робочий день перенесений на 23 червня

30 червня – субота

1 липня – неділя

Передсвятковий робочий день, 27 червня, буде скорочений на 1 годину.

До слова, до Дня Конституції "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди.