Наприкінці червня українці зможуть відпочити 4 дні поспіль
Наприкінці першого місяця літа з нагоди Дня Конституції українці зможуть відпочити довше, ніж зазвичай.
У повідомленні на сайті Кабінету міністрів йдеться, що уряд рекомендує підприємствам перенести робочий день з п'ятниці, 29 червня, на суботу, 23 червня.
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Цьогоріч День Конституції, який є державним вихідним, припадає на четвер.
Таким чином, згідно з рекомендацією Кабміну, українці відпочиватимуть 4 дні поспіль:
28 червня – у День Конституції
29 червня – робочий день перенесений на 23 червня
30 червня – субота
1 липня – неділя
Передсвятковий робочий день, 27 червня, буде скорочений на 1 годину.
До слова, до Дня Конституції "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди.
Джерело: 24 Канал
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