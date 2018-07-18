В Конгрессе США обратились к Трампу с призывом противостоять РФ

Сопредседатели Украинского Кокуса в Конгрессе США, конгрессмены Марси Каптур, Сэнди Левин и Брайан Фицпатрик раскритиковали поведение Трампа в отношении России и призвали его стоять бок о бок с союзниками по НАТО в условиях продолжающейся угрозы со стороны России.

Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном на официальной странице Марси Каптур.

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"Как сопредседатели двухпартийного Украинского Кокуса, мы глубоко обеспокоены услужливым поведением президента (Трампа – 24) по отношению к президенту Путину. Соединенные Штаты никогда не должны быть терпимыми к действиям, что стремятся ослабить демократические институты в США и наших союзников за рубежом", – говорится в заявлении.

Также они подчеркнули, что поведение РФ в отношении Украины, а также и Европы, привело к гибели тысяч украинцев и заставило миллионы стать перемещенными лицами.

Мы также обеспокоены тем, что президент не осудил нападение российского правительства на суверенитет Украины, включая кибератаки на ее институты, агрессию на Донбассе и незаконную оккупацию Крыма,

– отметили члены Конгресса.

Кроме того, члены Конгресса призвали Трампа "стоять плечом к плечу с союзниками по НАТО в условиях продолжающейся угрозы со стороны России и ее агрессии в Украине".