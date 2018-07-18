У Конгресі США звернулись до Трампа із закликом протистояти РФ

Співголови Українського Кокусу в Конгресі США, конгресмени Марсі Каптур, Сенді Левін й Брайан Фіцпатрик розкритикували поведінку Трампа стосовно Росії та закликали його стояти пліч-о-пліч із союзниками по НАТО в умовах триваючої загрози з боку Росії.

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на офіційній сторінці Марсі Каптур.

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"Як співголови двопартійного Українського Кокусу, ми глибоко стурбовані догідливою поведінкою президента (Трампа – ред.) по відношенню до президента Путіна. Сполучені Штати ніколи не повинні бути терпимими до дій, що прагнуть послабити демократичні інститути в США та наших союзників за кордоном", – йдеться у заяві.

Також вони наголосили, що поведінка РФ стосовно України, а також і Європи, призвели до загибелі тисяч українців та змусили мільйони стати переміщеними особами.

Ми також стурбовані тим, що президент не засудив напад російського уряду на суверенітет України, включаючи кібератаки на її інституції, агресію на Донбасі й протиправну окупацію Криму,

– зазначили члени Конгресу.

Окрім того, члени Конгресу закликали Трампа "стояти пліч-о-пліч із союзниками по НАТО в умовах триваючої загрози з боку Росії та її агресії в Україні".