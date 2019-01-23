В Конгрессе США запретили Трампу выходить с НАТО

22 января палата представителей Конгресса США приняла законопроект, запрещающий главе Белого дома Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса.

Об этом сообщает The Hill.

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Законодательную инициативу поддержали обе противоборствующие партии. "За" проголосовали 357 конгрессменов, против – 22.

Этот законопроект четко отражает, что Конгресс все еще верит в миссию, которую выполняет НАТО, и попытается предотвратить все близоруке попытки подрыва НАТО и одностороннего выхода из альянса,

– заявил лидер большинства в палате представителей демократ Стени Хойер.

По информации на сайте Конгресса, документ был представлен в парламенте 17 января. Уже 22 января он был вынесен на голосование.

Конгресс не может формально запретить Трампу выйти из блока, однако может заблокировать финансирование этой цели. При этом законопроект призывает НАТО тратить обещанные 2% ВВП на оборону.

Стоит отметить, что документ перед тем, как стать законом, должен пройти голосование в Сенате, а затем отправиться на подпись к президенту США. Трамп может наложить на него вето, которое Конгресс затем может преодолеть, если соберет достаточное количество голосов.