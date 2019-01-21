17:35
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      В Кремле рассказали, были ли переговоры по поводу строительствва "Башни Трампа"

      22 Читати новину українською
      Trump Tower
      Trump Tower / Фото из открытых источников

      Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что они только получили несколько электронных писем Майкла Коэна по поводу строительства "Башни Трампа" в Москве.

      Об этом передает "Голос Америки".

      Читайте также: "Очень печальный день": Трамп отрицает, что заставлял своего адвоката врать о России

      По словам Пескова, в Кремле не располагают информацией, держал ли нынешний президент США этот проект под личным контролем.

      В Кремле вообще не было общения ни с кем по поводу строительства этой башни,
      – отметил Песков.

      Пресс-секретарь Путина напомнил, что лично показывал журналистам электронные письма с подписью экс-адвоката американского президента Майкла Коэна, которые приходили на его электронную почту с общедоступным адресом.

      В начале декабря Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что в этих сообщениях содержалась просьба организовать встречу с тогдашним главой администрации президента Сергеем Ивановым или с ним самим для того, чтобы получить поддержку данного проекта.

      Читайте также: Работал ли Трамп на Путина: СМИ рассказали о расследовании контрразведки США

      При этом пресс-секретарь президента России уточнял, что один из его сотрудников позвонил тогда авторам сообщения и объяснил, что администрация президента вопросами строительства не занимается, а если американская компания заинтересована в инвестициях, то ее руководителей будут рады видеть на Петербургском экономическом форуме.

      Я показывал вам эти письма, вы их видели. Кроме этого, ничего не было. А кто там держал под контролем, какие вопросы Трамп решал лично или кто-то в Трампа, откуда нам это знать. Это, наверное, виднее знать самим американцам и президенту США,
      – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

      О своем желании построить в России аналог знаменитого нью-йоркского Trump Tower американский президент заявил еще во время визита в 2013 году. Он приезжал судить конкурс "Мисс Вселенная". Бизнесмен тогда заявил, что ведет переговоры с несколькими российскими компаниями по поводу инвестиций, правда, не уточнил, с какими именно.

      Теги: Новости США Новости России Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Гра за старими правилами: які кандидати мають шанси пройти конкурс до Верховного суду України
      сегодня , 17:30 Гра за старими правилами: які кандидати мають шанси пройти конкурс до Верховного суду України
      Роман Маселко 4
      Основные успехи и неудачи украинской энергетики
      сегодня , 17:05 Основные успехи и неудачи украинской энергетики
      Олександр Гаврутенко 94
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      сегодня , 16:00 Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      Ігор Саджениця 89
      Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      сегодня , 15:02 Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      Дмитро Снєгирьов 905
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Стало известно, как берлинский террорист бежал из Германии
       27 декабря 2016 , 07:18
      На примере "вагнеровцев" Трамп хочет показать жесткое отношение к РФ, – Bloomberg
       22 февраля 2018 , 01:56
      Еще один лоукостер начнет летать из Одессы и Харькова в Баку
       сегодня , 17:29
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук