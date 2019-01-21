В Кремле рассказали, были ли переговоры по поводу строительствва "Башни Трампа"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что они только получили несколько электронных писем Майкла Коэна по поводу строительства "Башни Трампа" в Москве.

Об этом передает "Голос Америки".

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По словам Пескова, в Кремле не располагают информацией, держал ли нынешний президент США этот проект под личным контролем.

В Кремле вообще не было общения ни с кем по поводу строительства этой башни,

– отметил Песков.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что лично показывал журналистам электронные письма с подписью экс-адвоката американского президента Майкла Коэна, которые приходили на его электронную почту с общедоступным адресом.

В начале декабря Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что в этих сообщениях содержалась просьба организовать встречу с тогдашним главой администрации президента Сергеем Ивановым или с ним самим для того, чтобы получить поддержку данного проекта.

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При этом пресс-секретарь президента России уточнял, что один из его сотрудников позвонил тогда авторам сообщения и объяснил, что администрация президента вопросами строительства не занимается, а если американская компания заинтересована в инвестициях, то ее руководителей будут рады видеть на Петербургском экономическом форуме.

Я показывал вам эти письма, вы их видели. Кроме этого, ничего не было. А кто там держал под контролем, какие вопросы Трамп решал лично или кто-то в Трампа, откуда нам это знать. Это, наверное, виднее знать самим американцам и президенту США,

– сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

О своем желании построить в России аналог знаменитого нью-йоркского Trump Tower американский президент заявил еще во время визита в 2013 году. Он приезжал судить конкурс "Мисс Вселенная". Бизнесмен тогда заявил, что ведет переговоры с несколькими российскими компаниями по поводу инвестиций, правда, не уточнил, с какими именно.