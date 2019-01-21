У Кремлі розповіли, чи були переговори щодо будівництва "Вежі Трампа"

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вони лише отримали кілька електронних листів Майкла Коена щодо будівництва "Вежі Трампа" у Москві.

Про це передає "Голос Америки".

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За словами Пєскова, у Кремлі не мають інформації, чи тримав нинішній президент США цей проект під особистим контролем.

У Кремлі взагалі не було спілкування ні з ким з приводу будівництва цієї вежі,

– наголосив Пєсков.

Прес-секретар Путіна нагадав, що особисто показував журналістам електронні листи з підписом екс-адвоката американського президента Майкла Коена, які приходили на його електронну пошту з загальнодоступною адресою.

На початку грудня Дмитро Пєсков розповів журналістам про те, що в цих повідомленнях містилося прохання організувати зустріч з тодішнім главою адміністрації президента Сергієм Івановим або з ним самим для того, щоб отримати підтримку даного проекту.

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При цьому прес-секретар президента Росії уточнював, що один з його співробітників подзвонив тоді авторам повідомлення і пояснив, що адміністрація президента питаннями будівництва не займається, а якщо американська компанія зацікавлена ​​в інвестиціях, то її керівників будуть раді бачити на Петербурзькому економічному форумі.

Я показував вам ці листи, ви їх бачили. Крім цього, нічого не було. А хто там тримав під контролем, які питання Трамп вирішував особисто або хтось у Трампа, звідки нам це знати. Це, напевно, видніше знати самим американцям і президенту США,

– сказав прес-секретар Володимира Путіна.

Про своє бажання побудувати в Росії аналог знаменитого нью-йоркського Trump Tower американський президент заявив ще під час візиту в 2013 році. Він приїжджав судити конкурс "Міс Всесвіт". Бізнесмен тоді заявив, що веде переговори з декількома російськими компаніями з приводу інвестицій, правда, не уточнив, з якими саме.