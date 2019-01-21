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      У Кремлі розповіли, чи були переговори щодо будівництва "Вежі Трампа"

      266 Читать новость на русском
      Trump Tower
      Trump Tower / Фото з відкритих джерел

      Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вони лише отримали кілька електронних листів Майкла Коена щодо будівництва "Вежі Трампа" у Москві.

      Про це передає "Голос Америки".

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      За словами Пєскова, у Кремлі не мають інформації, чи тримав нинішній президент США цей проект під особистим контролем. 

      У Кремлі взагалі не було спілкування ні з ким з приводу будівництва цієї вежі,
      – наголосив Пєсков.

      Прес-секретар Путіна нагадав, що особисто показував журналістам електронні листи з підписом екс-адвоката американського президента Майкла Коена, які приходили на його електронну пошту з загальнодоступною адресою.

      На початку грудня Дмитро Пєсков розповів журналістам про те, що в цих повідомленнях містилося прохання організувати зустріч з тодішнім главою адміністрації президента Сергієм Івановим або з ним самим для того, щоб отримати підтримку даного проекту. 

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      При цьому прес-секретар президента Росії уточнював, що один з його співробітників подзвонив тоді авторам повідомлення і пояснив, що адміністрація президента питаннями будівництва не займається, а якщо американська компанія зацікавлена ​​в інвестиціях, то її керівників будуть раді бачити на Петербурзькому економічному форумі.

      Я показував вам ці листи, ви їх бачили. Крім цього, нічого не було. А хто там тримав під контролем, які питання Трамп вирішував особисто або хтось у Трампа, звідки нам це знати. Це, напевно, видніше знати самим американцям і президенту США,
      – сказав прес-секретар Володимира Путіна.

      Про своє бажання побудувати в Росії аналог знаменитого нью-йоркського Trump Tower американський президент заявив ще під час візиту в 2013 році. Він приїжджав судити конкурс "Міс Всесвіт". Бізнесмен тоді заявив, що веде переговори з декількома російськими компаніями з приводу інвестицій, правда, не уточнив, з якими саме.

      Теги: Новини Росії Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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