У Конгресі США заборонили Трампу виходити з НАТО

22 січня палата представників Конгресу США прийняла законопроект, який забороняє очільнику Білого дому Дональду Трампу використовувати державні кошти для виходу з Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє The Hill.

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Законодавчу ініціативу підтримали обидві протиборчі партії. "За" проголосували 357 конгресменів, проти - 22.

Цей законопроект чітко відображає, що Конгрес все ще вірить в місію, яку виконує НАТО, і спробує запобігти всеім короткозорим спробам підриву НАТО і одностороннього виходу з альянсу,

– заявив лідер більшості в палаті представників демократ Стені Хойер.

За інформацією на сайті Конгресу, документ був представлений в парламенті 17 січня. Вже 22 січня він був винесений на голосування.

Конгрес не може формально заборонити Трампу вийти з блоку, однак може заблокувати фінансування цієї мети. При цьому законопроект закликає членів НАТО витрачати обіцяні 2% ВВП на оборону.

Варто зазначити, що документ перед тим, як стати законом, повинен пройти голосування в Сенаті, а потім відправитися на підпис до президента США. Трамп може накласти на нього вето, яке Конгрес потім може подолати, якщо збере достатню кількість голосів.