В Краматорске авто с военными влетело в маршрутку, есть жертва: фото

В Краматорске произошло ДТП с участием автомобиля и маршрутки. В результате аварии военный, находившийся на переднем пассажирском сидении автомобиля, погиб, водитель и второй пассажир получили ранения.

Инцидент произошел 1 мая на пересечении улиц Гампера и Тихого. По сообщению полиции, столкновение произошло, когда маршрутка остановилась пропустить встречный транспорт, передает местное издание obs.in.ua с места события. Читайте также: Пьяный водитель вдребезги разбил семь авто в Киеве: фото и видео

Авария в Краматорске с участием военных Пассажиры маршрутки не пострадали.

В аварии погиб один военный Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по факту ДТП.

Авария в Краматорске