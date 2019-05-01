В Краматорске авто с военными влетело в маршрутку, есть жертва: фото
В Краматорске произошло ДТП с участием автомобиля и маршрутки. В результате аварии военный, находившийся на переднем пассажирском сидении автомобиля, погиб, водитель и второй пассажир получили ранения.
Инцидент произошел 1 мая на пересечении улиц Гампера и Тихого. По сообщению полиции, столкновение произошло, когда маршрутка остановилась пропустить встречный транспорт, передает местное издание obs.in.ua с места события.
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Авария в Краматорске с участием военных
Пассажиры маршрутки не пострадали.
В аварии погиб один военный
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по факту ДТП.
Авария в Краматорске
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