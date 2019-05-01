У Краматорську авто з військовими влетіло у маршрутку, є жертва: фото
У Краматорську сталась ДТП за участю автомобіля і маршрутки. Внаслідок аварії військовий, що перебував на передньому пасажирському сидінні автівки, загинув, водій та другий пасажир зазнали поранень.
Інцидент стався 1 травня на перетині вулиць Ґампера і Тихого. За повідомленням поліції, зіткнення відбулось, коли маршрутка зупинилась пропустити зустрічний транспорт, передає місцеве видання obs.in.ua з місця події.
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Аварія у Краматорську за участю військових
Пасажири маршрутки не постраждали.
В аварії загинув один військовий
Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом ДТП.
Аварія у Краматорську
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