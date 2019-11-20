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      В Кременчуге нашли застреленным депутата Гаврилова

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      Депутата нашли застреленным в Кременчуге / Фото Нацполиции

      В Кременчуге в автомобиле Toyota нашли застреленным 47-летнего депутата Андрея Гаврилова. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства его смерти.

      В полиции Кременчуга сообщили, что тело мужчины нашли в иномарке около 10 утра 20 ноября.

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      Погибшим является депутат Кременчугского районного совета Андрей Гаврилов, пишет местное издание "Кременчугская газета".

      Автомобиль с его телом нашли недалеко от Кременчугского лицея-интерната №21. Машина была закрыта, но заведена. У мужчины обнаружили смертельное ранение, а на нем лежало огнестрельное оружие.


      В Кременчуге нашли застеленным депутата / "Кременчугская газета"

      По данным издания, Гаврилов сам застрелился. Самоубийство он якобы спланировал заранее. Также в автомобиле правоохранители нашли предсмертную записку, где депутат извиняется за все перед родными и близкими.

      Официально полиция о записке ничего не сообщала, ссылаясь на тайну следствия.

      Очевидцы рассказали, что на место происшествия приехал прокурор Кремечуга Дмитрий Демченко и начальник полиции Сергей Терела.

      Что известно об Андрее Гаврилова?
      Депутат Кременчугского районного совета от партии "Украинское объединение Патриотов "УКРОП". Возглавлял комиссию по вопросам самоуправления, административно-территориального устройства, депутатской деятельности и этики, законности, правопорядка и борьбы с коррупцией.

      Также занимался предпринимательской деятельностью – имел в городе несколько магазинов, торговавших курятиной. Однако, 11 ноября депутат внезапно закрыл их и ничего не объяснил работникам.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Жертвы Полиция Криминальные новости Новости Кременчуга Новости Полтавы
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